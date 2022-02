Sono tanti i calciatori del Torino che sono arrivati in questa stagione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per alcuni il dt Davide Vagnati e il presidente Urbano Cairo hanno già deciso di esercitare la clausola per l'acquisto a titolo definitivo, altri invece non verranno riscattati.



Il primo a essere sicuro di essere riscatto è Josip Brekalo, che il Torino acquisterà a titolo definitivo dal Wolfsburg. Ancora da decidere invece il futuro di Marko Pjaca e quello di Dennis Praet, mentre non verrà riscattato Mohamed Fares, anche se con la Lazio si parlerà per un rinnovo del prestito.