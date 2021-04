Davide Nicola ha impiegato poco tempo a conquistare i tifosi del Torino e, sebbene la squadra granata sia ancora in piena lotta per non retrocedere, sono in molti a chiederne la conferma per la prossima stagione.



Il contratto che lega Nicola al Torino scadrà il prossimo 30 giugno ma si rinnoverà automaticamente se, oltre a ottenere la salvezza, riuscirà ad avere una media punti uguale a superiore a 1,5 a partita: per riuscire a raggiungere all'allenatore servono altri 12 punti da conquistare nelle ultime sei giornate di campionato dove il suo Torino affronterà, in ordine, Parma, Verona, Milan, Spezia, Lazio e Benevento. Ottenere 12 punti in queste sei partite non sarà semplice ma nemmeno impossibile.