Tra i portieri sondati dal Torino in vista della prossima stagione c'è anche Gabriel. L'estremo difensore brasiliano lascerà il Lecce a parametro zero e il dt Davide Vagnati ha provato a effettuare un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione.



Gabriel però non convince pienamente e al momento è solo un'alternativa: le priorità per la porta sono altre.