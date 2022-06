Le possibilità che Solomon possa vestire la maglia del Torino nella prossima stagione stanno diminuendo sempre più. Il trequartista israeliano preferirebbe trasferirsi in Inghilterra e giocare in Premier League e presto potrebbe essere accontentato: è infatti a un passo dall'accordo con il Fulham.



Il Torino non ha ancora perso del tutto le speranze di poterlo acquistarla ma in casa granata si è già cominciato a guardare altrove e a pensare alle varie alternative.