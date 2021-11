Cristian Ansaldi, Ricardo Rodriguez e Rolando Mandragora saranno ancora una volta costretti a guardare lontano dal campo anche la prossima partita del Torino, quella di domenica pomeriggio in casa della Roma. Nessuno dei tre giocatori recupererà per il prossimo impegno di campionato della formazione granata.



Se Ansaldi e Mandragora sono comunque vicino al pieno recupero, per Rodriguez bisognerà invece ancora aspettare diverse settimane prima di rivederlo almeno tra i convocati.