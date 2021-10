Da tempo Ivan Juric al Torino deve fare i conti con diversi infortuni che lo hanno costretto a scelte obbligate soprattutto in attacco. E se Simone Zaza si sta avvicinando al pieno recupero, per Andrea Belotti, Dennis Praet e Marko Pjaca i tempi di recupero sono più lunghi.



Belotti, Praet e Pjaca non hanno ancora recuperato dai rispettivi problemi fisici, Ivan Juric spera però di riuscire a recuperare almeno in centrocampista belga per la partita contro il Napoli.