Nel mirino del Torino ci sono due giocatori del Bologna: Riccardo Orsolini e Musa Barrow. Il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, da tempo ha preso contatti con i colleghi rossoblù per i due attaccanti.



La trattativa per Barrow è la più complicata, mentre per quanto riguarda Orsolini ci sono degli spiragli per il Torino di poter portare a termine l'acquisto, ma l'accordo con il Bologna deve ancora essere trovato: la trattativa proseguirà nei prossimi giorni.