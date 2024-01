Torino, il punto sulle trattative per Radonjic

Nemanja Radonjic, come è ormai noto da diverso tempo, non rientra più nei piani del Torino: da tempo il numero 10 è ai margini della squadra sia per una questione tattica che per motivi comportamentali, tanto che Ivan Juric lo ha più volte escluso dalla lista dei convocati. Per il trequartista serbo è arrivato un'offerta del Maiorca ma l'accordo è ancora distante.



La società spagnola vorrebbe Radonjic con la formula del prestito, il Torino vorrebbe invece cederlo a titolo definitivo o al massimo in prestito ma con la clausola dell'obbligo di riscatto. Per questo tra le parti ci sarà ancora da trattare per arrivare a trovare un accordo.



Il trequartista serbo in precedenza era stato cercato anche dagli americani del San José ma aveva rifiutato la destinazione statunitense per rimanere a giocare in Europa e avere più possibilità di continuare a far parte della nazionale serba. Si è invece bloccata la trattativa con il Monza, altra squadra che nelle scorse settimane aveva cercato Radonjic.