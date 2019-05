Quel che è certo per quanto riguarda il futuro di M'Baye Niang è che non sarà con la maglia del Torino addosso. Con ogni probabilità l'attaccante continuerà a vestire la casacca del Rennes, squadra nella quale ha già giocato in questa stagione in prestito.



Il Rennes ha la possibilità di esercitare la clausola del riscatto del cartellino di Niang versando nelle casse del Torino 15 milioni di euro (questa la cifra pattuita lo scorso anno dalle due società). Ora però il club francese ha chiesto al club granata uno sconto sul prezzo del cartellino dell'attaccante.