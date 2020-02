Attraverso il sito ufficiale del Torino arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Moreno Longo. Ancora assente Millico.



IL REPORT COMPLETO

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo una prima fase di lavoro in palestra, Belotti e compagni hanno svolto un programma aerobico ed esercitazioni sulla parte atletica. A seguire il tecnico Longo ha diretto esercitazioni a tema e poi una partita con campo ristretto. Seduta differenziata per Millico. Domani in calendario una sessione mattutina al Filadelfia.