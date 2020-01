Arriva dal sito ufficiale del Torino il report dell'allenamento odierno agli ordini di Walter Mazzarri con gli aggiornamenti sugli infortunati. Lesione per Ansaldi, ancora out Baselli mentre recupera Iago Falque.



IL REPORT COMPLETO

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di giovedì sera contro il Genoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Walter Mazzarri ha diretto una sessione tecnico-tattica, con esercitazioni a tema.



Per quanto concerne il bollettino medico, per gli esiti di un dolore al polpaccio avvertito alla fine dell’allenamento di ieri Cristian Ansaldi è stato sottoposto oggi ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una distrazione di basso grado al gemello mediale destro. Previsti nuovi controlli all’inizio della prossima settimana. Lyanco ha effettuato oggi test specifici presso il centro Fisio&Lab che hanno dimostrato un ottimo recupero funzionale. Iago Falque ha svolto gran parte del lavoro odierno con la squadra, mentre Edera è ormai prossimo al rientro in gruppo. Per Baselli, infine, lavoro personalizzato post distorsione al ginocchio.