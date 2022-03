Quest'oggi il Torino ha proseguito la preparazione in vista della partita di sabato contro la Salernitana con una sessione di allenamento al Filadelfia. Agli ordini di Ivan Juric erano presenti anche i calciatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.



Non si sono allenati con il resto dei compagni ma hanno svolto un programma differenziato Koffi Djidji, Antonio Sanabria, Pietro Pellegri e Tommaso Pobega per via di diversi infortuni.