Pietro Pellegri negli ultimi giorni non ha potuto allenarsi regolarmente con i propri compagni di squadra a causa di un nuovo infortunio che, con ogni probabilità, lo costringerà anche a saltare la trasferta del Torino in casa della Salernitana in programma sabato sera.



L'infortunio di Pellegri è di natura muscolare, per la precisone l'attaccante ha accusato un sovraccarico all’adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni vengono monitorate giorno per giorno dallo staff medico granata.