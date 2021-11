Tra i vari giocatori del Torino che si sono infortunati nella sfortunata trasferta in casa della Roma c'è anche Koffi Djidji, che è stato costretto a lasciare il campo a fine primo tempo. Il difensore quest'oggi si è sottoposto a nuovi esami clinici che hanno evidenziato una lesione all'adduttore: Djidji non sarà a disposizione per circa un mese. Qui di seguito il comunicato sulle sue condizioni.



"Gli accertamenti svolti su Koffi Djidji hanno evidenziato una lesione di 1° grado all’adduttore lungo destro".