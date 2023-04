Quando un treno passa va preso al volo, ma anche gli aerei. Ad assicurarlo è Andrew Gravillon, che dopo essere cresciuto nell'Inter a gennaio scorso è tornato in Italia, nel Torino, in prestito dal Reims: "Era l'ultimo giorno di mercato - racconta il difensore a Torino Channel - mi sveglio alle 10.30 e trovo cinque chiamate sul telefono. Poi il mio procuratore mi richiama e mi dice di fare subito le valigie. Quando mi ha detto che sarei andato al Torino l'ho fatte in dieci minuti e ho preso il primo volo".