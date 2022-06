Marko Pjaca è stato uno degli acquisti del Torino la scorsa estate: il fantasista croato era arrivato in granata dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto (che non è stato poi esercitato).



A volere Pjaca fortemente al Toro era stato il tecnico Ivan Juric, che si era mosso in prima persona per convincere il giocatore: gli obiettivi del dt Davide Vagnati erano altri ma, viste le difficoltà nell'arrivare ad alternative, aveva poi ascoltato le richieste dell'allenatore. Pjaca non ha però totalmente convinto e per questo non è stato riscattato.