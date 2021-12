Il Diesse del Torino Davide Vagnati è al lavoro per regalare a Ivan Juric i rinforzi richiesti per rafforzare la rosa, specialmente nel reparto difensivo. I nomi sul taccuino sono l'argentino Francisco Ortega del Velez Sarzfield e Lucas Piton del Corinthias, anche se il tecnico croato preferirebbe alternative con esperienza in serie A e pertanto "pronte all'uso".