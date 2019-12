Sembra essere sempre più improbabile che il Torino a fine stagione decida di esercitare la clausola per il riscatto del cartellino di Diego Laxalt dal Milan: l'esterno uruguaiano, infatti, sta faticando a trovare spazio nella squadra di Walter Mazzarri (nonostante alcune buone prestazioni quando è stato impiegato) è per questo motivo a fine stagione potrebbe tornare nel club rossonero.



Per acquistare a titolo definitivo Laxalt, il Torino dovrebbe versare nelle casse del Milan 11,5 milioni di euro: una cifra ritenuta eccessiva per un giocatore che al momento non si può certo considerare un titolare.