Torino, il riscatto di Masina è più vicino: ecco quanto costa

Tra gli acquisti del Torino nel mercato di gennaio, Adam Masina è quello che sta stupendo di più: il difensore è immediatamente riuscito a ritagliarsi uno spazio e il livello delle sue prestazioni è finora sempre stato più che buono, tanto che Davide Vagnati e Urbano Cairo sono sempre più convinti di esercitare la clausola per l'acquisto a titolo definitivo del difensore.



Masina è arrivato dall'Udinese con la formula del prestito con diritto di riscatto. A favorire anche il possibile acquisto del Torino è il fatto che, in base all'accordo firmato a gennaio delle due società, al club granata basta 1 milione di euro per poter avere il tesserino del difensore.



Masina sarebbe ben lieto di aggregarsi a titolo definitivo al Torino: si è immediatamente integrato bene nello spogliatoio. Per definire l'accordo c'è tempo fino a giugno ma la società granata ha già comunicato a quella bianconera la propria intenzione di acquistare il difensore.