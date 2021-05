Il Torino è alla ricerca di un difensore che possa sostituire Nicolas Nkoulou, che dal prossimo 1 luglio non sarà più ufficialmente un calciatore granata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i centrali che il dt Davide Vagnati c'è anche Koray Gunter.



Il difensore tedesco di origina turca è una vecchia conoscenzacenza di Ivan Juric: il tecnico croato non lo ha solamente allenato negli ultimi due anno al Verona, ma lo aveva già avuto come giocatore al Genoa e ora vorrebbe ritrovarli proprio al Torino.