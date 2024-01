Josh Doig è un obiettivo di mercato del Torino in questa sessione di mercato. Il dt Davide Vagnati ha già avviato i contatti con il Verona, club proprietario del cartellino del terzino scozzese. Per lasciar partire l'eterno la società veneta chiede 6 milioni di euro.



Già in estate si era sviluppata una trattativa tra Torino e Verona per Doig ma poi non se ne fece nulla e la società granata preferì puntare su esterni destri, come Valentino Lazaro e Brandon Soppy, che potevano essere adattati anche a sinistra piuttosto che su un esterno mancino pure come Doig. Ora, con il passaggio al nuovo modulo a due punte, Juric preferirebbe invece avere un mancino naturale a sinistra.