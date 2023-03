Il Torino cerca punti per sognare l'Europa. A pochi minuti dall'inizio del match è Ivan Ilic, centrocampista granata, a dire la sua soprattutto sul rapporto con Linetty, suo compagno in mediana: "A volte vado avanti, a volte va Linetty ma io mi sacrifico per questa squadra e spero di fare sempre meglio. Radonjic? Lo conosco da tanti anni, ha una qualità enorme e spero che oggi potremo fare tante belle cose dalla sua parte", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.



Sul momento: "Ci manca il gol fuori casa, la cattiveria che serve per far gol. Ci manca tanto però sono qui per crescere, c'è tanto margine per farlo".