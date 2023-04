Ivan Ilic ha concesso una lunga intervista a Torino Channel in cui ha parlato della sua esperienza in granata ma non solo. Nel corso dell'intervista il centrocampista serbo ha parlato anche dei motivi che lo hanno spinto ad accettare a gennaio l'offerta del Torino svelando anche un retroscena su Nemanja Radonjic: "Avevo parlato con Radonjic, lui mi diceva di venire qua per giocare insieme e fare le nostre battaglie insieme. E' sempre bello quando trovi qualcuno che conosci da tanto".



E su Juric ha invece dichiarato: "Juric? E' una persona che vive di calcio, si vede ogni giorno. E' un mister che vuole che noi cresciamo e desidera tutto il meglio per noi".