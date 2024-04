Torino, in 2.000 allenamento per caricare la squadra in vista del derby

Sabato c'è l'atteso derby contro lae questo pomeriggio ilsi è allenato davanti ai propri tifosi: per dare la carica necessaria alla squadra,ha infatti voluto chiamare a raccolta i tifosi e all'appello si sono presentati in circa 2.000, nonostante l'orario non fosse dei migliori: i cancelli si sono aperti alle 14.45 di un giorno lavorativo.L'allenamento vero e proprio sul campo è invece iniziato dopo le 16: per tutto il tempo i tifosi hanno fatto sentire il proprio effetto e hanno caricato la squadra per la gara contro la Juventus, cercando di trasmettere l'energia necessaria per trovare quella vittoria che manca dal 2015 (2-1 in rimonta firmato).

Al termine della sessione di lavoro (alla quale ha partecipato anche Ivan Ilic, ormai pienamente recuperato), i calciatori hanno fatto il giro del campo e sono andati a salutare i 2.000 tifosi, per lo più presenti nella tribuna centrale ma alcuni (quelli della Maratona) appostati negli spati dietro una delle porte, quella proprio dal lato di via Filadelfia.