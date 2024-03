Torino in ansia per Bellanova: è atteso al Filadelfia per gli esami

Raoul Bellanova domenica ha esordito con la maglia dell'Italia nell'amichevole vinta per 2-0 contro l'Ecuador. Il terzino del Torino è stato schierato nella formazione titolare da Luciano Spalletti, ha disputato una buona prestazione ma all'intervallo è stato sostituito. Non una scelta tecnica del ct ma il cambio è stato per via di un problema muscolare.



"Ho sentito un fastidio al pube e con il dottore, precauzionalmente, abbiamo deciso di non correre rischi e di fare il cambio. Non dovrebbe comunque essere niente di che", ha spiegato lo stesso Bellanova al termine di Torino-Ecuador.



Il terzino è ora atteso al Filadelfia dove verrà visitato dallo staff medico granata. La speranza è che il fastidio accusato non si riveli un problema grave, come da prime impressioni: Bellanova è un giocatore molto importante per Ivan Juric e il tecnico non vorrebbe dover rinunciare a lui per la partita di sabato contro il Monza, in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la zona Europa. Dopo che il terzino sarà stato visitato dallo staff medico se ne saprà di più sulle sue condizioni.