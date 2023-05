Il Torino ha quasi definito il primo acquisto per la prossima stagione: si tratta di Mihai Popa, portiere rumeno, nel giro della nazionale Under 21 del suo paese, in arrivo dal Voluntari.



Popa ha il contratto in scadenza e arriverà quindi a parametro zero: il Torino ha già trovato un accordo con il giocatore sulla base di un contratto triennale. Nella prossima stagione il portiere rumeno dovrebbe partire come vice di Vanja Milinkovic-Savic nelle gerarchie di Ivan Juric.