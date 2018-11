Danilo Avelar e Carlao sono lontani da Torino da diverso tempo, entrambi i brasiliani da alcune stagioni non rientrano più nei piani della società granata e gli ultimi campionati li hanno giocati in prestito fuori dall'Italia. Il terzino è il Brasile al Corinthians, il centrale a Cipro e veste la maglia dell'APOEL Nicosia.



Con ogni probabilità, a fine stagioni i cartellini dei due giocatori a fine stagione verranno riscattati dagli attuali club in cui giocano, il Torino potrà dunque contare nel mercato estivo su un piccolo tesoretto di 2 milioni di euro da reinvestire per gli acquisti: per riscattare Avelar il Corinthians dovrà infatti versare nelle casse granata 1.5 milioni di euro, per Carlao l'APOEL Nicosia dovrà invece pagare 500.000 euro.