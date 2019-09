In attesa che il caso Nicolas Nkoulou si sgonfi definitivamente, dopo il botta a risposta a distanza degli scorsi giorni tra lo stesso giocatore, il presidente del Torino Urbano Cairo e l'ex direttore sportivo granata Gianluca Petrachi, Walter Mazzarri sta studiando soluzione alternative per la sua difesa.



Lyanco è al momento impegnato con la nazionale olimpica brasiliana, pur non essendo ancora al meglio della condizione, è così che all'allenatore restano come opzioni i soli Koffi Djidji e Gleison Bremer come alternative a Nkoulou. Il brasiliano nei preliminari di Europa League non ha convinto del tutto nella nuova posizione e per questo che, così come già avvenuto contro l'Atalanta, anche contro il Lecce alla ripresa del campionato, dovrebbe essere Djidji a sostituire il difensore camerunese.