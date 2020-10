La vigilia della partita del Torino contro il Cagliari è stata caratterizzata dai quattro casi di positivo al Covid-19 (due calciatori e due componenti dello staff, tutti asintomatici). La gara si è comunque regolarmente giocata ma ora per Andrea Belotti e compagni è scattata la cosiddetta "bolla".



TORINO NELLA BOLLA - Allenatore, giocatori e membri staff al termine della partita persa contro il Cagliari non sono tornati a casa, ma hanno iniziato una sorta di ritiro forzato in un hotel cittadino. Per tutta la settimana, fino alla partita di venerdì contro il Sassuolo, la squadra granata resterà in isolamento, senza poter avere contatti con l'esterno: le uniche uscite consentite dall'albergo saranno per recarsi al Filadelfia per gli allenamenti. E saranno ovviamente uscite controllato e organizzato in modo da mantenere l'isolamento.



Quando la bolla del Torino terminerà non è ancora chiaro, tutto dipenderà dagli esiti dei tamponi che tra oggi e i prossimi giorni verranno effettuati a calciatori e staff tecnico.