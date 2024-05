Torino, in tanti hanno deluso: ecco chi potrebbe andare via a fine stagione

La scorsa estate ilha deciso di acquistaredopo che nella stagione precedente era arrivato in prestito dall'Inter e aveva convinto. In questa stagione l'esterno austriaco non ha però convinto e a fine stagione potrebbe essere ceduto: molto dipenderà anche da chi sarà il prossimo allenatore della squadra granata.Lazaro non è l'unico fra i nuovi acquisti che potrebbe andare via la prossima estate: tra i possibili partenti c'è anche, che ha trovato pochissimo spazio in questo campionato e a fine anno potrebbe essere ceduto in prestito. Quella del difensore georgiano, alla prima esperienza in Italia, non è infatti una bocciatura definitiva.

Non hanno convinto neppureanche i due attaccanti potrebbero andare via, in particolare se Juric non dovesse rimanere. Da valutare poi le situazioni riguardanti, entrambi sono arrivati nel mercato di gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto. Difficile che possano rimanere.