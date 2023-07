Luca Pellegrini è destinato a lasciare la Juventus, ma può restare in Piemonte: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nel pomeriggio di oggi il Torino ha incontrato l'agente dell'esterno mancino che potrebbe partire in prestito: il classe ‘99 vorrebbe tornare alla Lazio, che come prima scelta in quel ruolo sta trattando Kerkez.



NON SOLO LUI - Non solo Pellegrini però, nel corso dell'incontro si è parlato anche di un altro nome per le fasce granata: Lorenzo Venuti, classe '95 libero dopo la fine del contratto con la Fiorentina sul quale c’è un forte interesse del Lecce.