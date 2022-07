Ore calde per il calciomercato in Serie A. A Milano, è al momento in corso un incontro tra il ds del Torino Davide Vagnati, il general manager Moretti e l'entourage di Praet e Joao Pedro, obiettivi del mercato granata.



LA SITUAZIONE DEL BRASILIANO - Sul fronte Joao Pedro, pochi giorni fa aveva parlato così il nuovo club manager Roberto Muzzi: "Spero che Joao Pedro resti, l'ho visto motivato e si sta allenando bene, ma non si può mai sapere. Troveremo la soluzione migliore, sia per noi che per lui".



Servizio in aggiornamento