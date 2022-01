Urbano Cairo vuole regalare a Ivan Juric un rinforzo per il centrocampo e il primo nome sulla lista è quello di Naithan Nandez. La trattativa con il Cagliari è complicata ma il dt Davide Vagnati non demorde e spera di poter arrivare a un accordo per la fine della sessione invernale di calciomercato.



Nella giornata di oggi è previsto un contatto tra Vagnati e l'entourage del giocatore, poi proseguiranno i discorsi con il Cagliari.