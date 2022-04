Contro lo Spezia per il Torino non è stato tutto rose e fiori, dietro alla vittoria si sono nascosti anche alcuni aspetti negativi come gli infortuni occorsi a Gleison Bremer e Ricardo Rodriguez: il difensore svizzero è stato costretto a lasciare il campo all'intervallo, il brasiliano ha invece alzato bandiera bianca a un quarto d'ora dalla fine.



Tra oggi e domani Bremer e Rodriguez si sottoporranno a specifici esami per valutare l'entità dei rispettivi infortuni e capire se potranno essere a disposizione per il recupero contro l'Atalanta di mercoledì.