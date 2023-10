Serio infortunio per Perr Schuurs nel corso di Torino-Inter. Il difensore olandese dopo un contrasto con Barella a centrocampo si è fermato per un serio problema al ginocchio.



Il centrale si è accasciato a terra dopo aver sentito una fortissima fitta al ginocchio sinistro che sembra abbia ceduto con il pieno carico del peso del corpo sulla gamba. Immediato l'intervento dei sanitari che hanno immobilizzato l'arto e portato il giocatore, in lacrime e molto dolorante, fuori dal campo in barella. Al suo posto Juric ha mandato in campo al minuto 50 il georgiano Sazonov.