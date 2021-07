Da sabato Gleison Bremer non si sta allenando con agli ordini di Ivan Juric. Il difensore del Torino, nell'allenamento di sabato mattina, ha subito un infortunio alla caviglia: nulla di particolarmente grave ma l'infortunio non gli sta permettendo di allenarsi con i propri compagni di squadra.



Bremer è stato costretto a saltare l'amichevole di sabato contro il Brixen e non potrà giocare neanche domani contro l'Al Fateh.