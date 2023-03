Arriva una brutta notizia per il Torino dall'allenamento di quest'oggi: Ivan Ilic è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio alla caviglia sinistra, un trauma distorsivo-contusivo che lo costringerà a saltare la partita contro il Sassuolo in programma lunedì prossimo.



Le condizioni del centrocampista serbo verranno monitorate giorno per giorno per capire quando tornerò a disposizione.