Ivan Ilic non è l'unico calciatore del Torino che è stato costretto a fermarsi nel corso dell'allenamento odierno: anche Ola Aina ha subito un infortunio. Il terzino, che era da poco rientrato dagli impegni con la propria nazionale, ha riportato una una lesione al soleo sinistro.



Le sue condizioni verranno nuovamente valutate nei prossimi giorni ma certamente non recupererà per la partita di lunedì contro il Sassuolo né per le successivo: si teme almeno un mese di stop.