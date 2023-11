Brutte notizie per il Torino: Nikola Vlasic è rientrato prima del previsto dal ritiro della propria nazionale, la Croazia, a causa di un problema muscolare che verrà ora valutato dallo staff medico granata.



Ivan Juric deve già fare a meno di diversi di diversi giocatori per vari problemi fisici (nell'ultimo turno di campionato si è fermato anche Karol Linetty) e ora rischia di perdere per diverse settimane un altro elemento molto importane della propria squadra come lo è il croato.