Brutte notizie per il Torino dal ritiro della Nazionale: Andrea Belotti ha dovuto lasciare Coverciano a causa di un problema al perone. Un infortunio che rischia di tenere la punta ai box per 3/4 settimane.



Non una buona notizia per Ivan Juric che in attacco deve fare i conti anche con l'infortunio di Simone Zaza. Alla ripresa del campionato, per la partita contro la Salernitana, l'unico attaccante a disposizione dell'allenatore croato sarà quindi Antonio Sanabria.