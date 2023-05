Valentino Lazaro non è stato convocato per la partita di questo pomeriggio contro lo Spezia.



Il motivo è un infortunio muscolare patito dall'esterno austriaco durante la rifinitura: un problema all'adduttore che verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico granata per capire se la stagione di Lazaro è finita o se invece potrà recuperare per la partita contro l'Inter che chiuderà il campionato del Torino.