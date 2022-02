C'è un po' di preoccupazione in casa Torino per le condizioni di Antonio Sanabria. L'attaccante paraguaiano, proprio nel corso dell'ultima azione della partita contro il Cagliari, ha riportato un infortunio al ginocchio.



Resta da capire la reale entità dell'infortunio del centravanti: se ne saprà qualcosa in più domani quando Sanabria si sottoporrà a degli esami. La speranza è che l'infortunio dell'attaccante non si riveli grave e che possa essere a disposizione già dalle prossime partite.