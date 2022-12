"Ripresa degli allenamenti al Filadelfia per il Torino. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica cui hanno preso parte tutti i calciatori attualmente a disposizione ad eccezione di Singo. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto l’esterno granata hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio".



Così il sito ufficiale del Torino: lo stop per l'esterno dovrebbe essere di circa 20 giorni, difficile vederlo in campo alla ripresa con il Verona per questioni di riatletizzazioni.