L'obiettivo primario del Torino in questa sessione di mercato è quello di acquistare un attaccante esterno che possa giocare titolare nel tridente di Walter Mazzarri. Ma per rinforzare il reparto offensivo potrebbe arrivare anche un giocatore che possa essere una valida alternativa: tra i giocatori seguiti c'è anche George Puscas dell'Inter.



L'attaccante, rientrato ai nerazzurri dopo il prestito al Palermo, è seguito con attenzione ma al momento Urbano Cairo non ha ancora formulato alcuna offerta. Il presidente granata sta prendendo tempo e valutando anche altre alternative per l'attacco del suo Torino.