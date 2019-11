Poco prima del calcio d’inizio di Torino-Inter, in Curva Primavera si sono registrati degli scontri tra i tifosi granata e quelli nerazzurri. Nel settore erano presenti, mischiati tra loro, sostenitori di entrambe le squadre (così come anche nei Distinti e in Tribuna) separati soltanto da pochi steward.

Prima qualche scambio di insulti, poi i tafferugli tra alcuni tifosi. In pochi minuti è stato poi riportato l’ordine e le tifoserie sono state divise grazie all’arrivo di un numero più cospicuo di steward.