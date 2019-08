Federico Dimarco non è più un obiettivo di mercato del Torino. La società granata è sempre alla ricerca di un terzino sinistro per la prossima stagione ma ha mollato la pista che porta al giocatore dell'Inter: la priorità sulla fascia mancina è ora Diego Laxalt del Milan.



Dimarco in realtà non ha mai realmente scaldato l'entusiasmo dei dirigenti granata: il giocatore era stato proposto al Torino dal suo entourage ma il direttore sportivo Massimo Bava lo ha sempre considerato un'alternativa ad altri obiettivi per lo stesso ruolo.