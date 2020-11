Il Torino sta per blindare Wilfred Singo. La società granata ha infatti trovato un'intesa di massimo con il difensore e con il suo agente per il rinnovo del contratto fino al 2025.



Singo è uno dei giocatori che più si è messo in luce in questo inizio di stagione, candidandosi anche a diventare il terzino destro titolare nella retroguardia a quattro di Marco Giampaolo. Il Torino non vuole perderlo e per questo gli ha proposto un nuovo contratto con adeguamento dell'ingaggio.