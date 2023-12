La permanenza al Torino di Ivan Juric è tutt'altro che certa: il tecnico croato ha il contratto in scadenza e la trattativa per il rinnovo è al momento congelata. Per questo motivo la società granata ha cominciato a guardarsi intorno e, secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, la squadra granata avrebbe già individuato il possibile sostituto.



Si tratta di Raffaele Palladino, tecnico emergente che sta facendo molto bene a Monza e che due anni fa il dt Davide Vagnati aveva provato a portare a Torino per la Primavera.