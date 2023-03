Armando Izzo ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportitalia nella quale è tornato a parlare del suo addio al Torino, avvenuto la scorsa estate. Il difensore, ora al Monza, ha manifestato la propria delusione nei confronti di Ivan Juric:



“Mi è dispiaciuto andare via dal Toro così. Ho dato sempre tutto per la maglia, non mi aspettavo questo comportamento da parte di Juric. Lo accetto e basta, io faccio il professionista. Ora sono a Monza, sono felicissimo, non vedo l’ora di combattere per questa maglia. Ho trovato davvero un ambiente bellissimo”.