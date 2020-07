Armando Izzo, difensore del Torino, parla ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida contro la Juve: "Usare la testa significa rimanere concentrati perchè sappiamo tutti che è una partita importante per noi. Abbiamo bisogno di punti e veniamo qui con la concentrazione giusta e la voglia di far bene".



SU DYBALA - "Dybala è un ottimo giocatore. Se si abbassa molto bisogna prenderlo con i centrocampisti ma lui può fare la giocata in qualsiasi parte del campo. Dobbiamo essere concentrati e uniti".